In occasione della festa della Befana, si è tenuta l’annuale “Megashow per la solidarietà” delle Forze di Polizia, quest’anno giunto alla XVIII edizione, l’evento si è svolto all’interno del Teatro Dal Verme di Milano, con la conduzione affidata a Maria Teresa Ruta, Claudio Colombo e Iuliana Ierugan.



Nella serata milanese anche la presenza di alcune modelle abruzzesi, che all’interno dello spettacolo hanno interpretato il momento della moda con un defilè di abiti eleganti, grazie al coordinamento di Camillo Del Romano. Le ragazze sono: Giorgia Sulli, Elina Vasilkovskya, Giorgia Tini, Martina Mirco, Simona Lungu, Nicoletta Sannino e Dasha Lapushka, le stesse hanno ricevuto anche l’onoreficenza dall’organizzazione.



Allo spettacolo hanno partecipato tantissimi ospiti fra cui Ronnie Jones, Dr Feelix, Enrico Beruschi, Francesco Rizzuto, Carmine D’Orsi, Rosalinda Celentano, Marivana Di Pasquale, Samanta Discolpa, Emma Tomma, Kyra Kole, oltre alle autorità e personaggi della politica. L’organizzazione artistica è stata curata da Salvatore Romano e la regia da Davide Bozzato. Un ampio servizio sull’evento andrà in onda sul programma Rai.