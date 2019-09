Si stanno svolgendo in queste ore le indagini geognostiche dei terreni del costone orientale della città, in particolare nel tratto di Piazza Marconi e della Loggia Amblingh. Le indagini sono prodromiche alla progettazione definitiva del consolidamento del costone orientale per il quale il Comune di Vasto ha ottenuto un finanziamento Cipe di un milione di euro.

Nell’attesa di ricevere l’accredito del finanziamento, l’ assessorato ai Lavori pubblici intende portarsi avanti con le indagini necessarie a stabilire le tipologie di intervento.

"Siamo consapevoli - ha detto l'asssessore Marco Marra - dell’importanza strategica di queste opere che rientrano nella messa in sicurezza del costone orientale della città, da anni al centro di interventi mirati alla mitigazione del rischio idrogeologico connaturato alla morfologia ed alle caratteristiche locali del territorio. In questi anni il settore Lavori pubblici ha portato avanti consistenti opere di messa in sicurezza, per un importo superiore ai cinque milioni di euro, che hanno interessato il costone dalla zona di San Michele sino al parco muro delle lame, con la conseguente riqualificazione urbana della passeggiata di via Adriatica."

Lo studio geologico Geostudio di Vincenzo Tiracchia di Vasto ha iniziato ieri i sondaggi in piazza Marconi e oggii si sposterà nella zona della Madonna della Catena dove in passato si sono verificate vistose crepe sulla pavimentazione.

"L’obiettivo è di portare a compimento tutte le opere di consolidamento entro il 2013".

(Ufficio stampa Comune di Vasto)