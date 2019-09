Martedì pomeriggio al campo sportivo dei Salesiani la Vastese è tornata ad allenarsi dopo l'importante vittoria esterna contro il Sambuceto San Paolo che ha riportato la squadra di mister Vecchiotti in vetta alla classifica del campionato di Promozione, ma c'era un assente illustre: Giuseppe Soria. L'attaccante è stato messo fuori rosa per alcune frasi irriguardose pronunciate nei confronti dell’allenatore dopo la sostituzione di domenica avvenuta a 20 minuti dalla fine dell'incontro.



La società ha deciso di punire Soria che non potrà allenarsi con la prima squadra, ma solo in palestra o con la Juniores. Un provvedimento disciplinare motivato dal presidente Di Domenico: "Il suo atteggiamento non è piaciuto alla società, non si può accettare un comportamento simile, soprattutto da un giocatore della sua esperienza che dovrebbe dare l'esempio ai più giovani, non sappiamo dire fino a quando sarà fuori, dipende da lui, deve cambiare".



In questa situazione salgono le quotazioni per una maglia da titolare di Della Penna che con l’arrivo di Di Vito aveva visto ridursi le possibilità di giocare. Domenica all'Aragona, contro il fanalino di coda Caldari, a quota 0 punti in classifica, potrebbe esserci spazio per lui, ma anche per qualcuno che fino a questo momento ha giocato meno.



Nel frattempo con il gruppo continua ad allenarsi in prova il fuoriquota Umberto Caruso, classe 93, terzino sinistro ex Bojano, il suo ingaggio dovrebbe essere imminente. I due portieri Marconato e Di Santo sono stati impegnati con esercizi sui gradoni dell'impianto sportivo. Insieme ai biancorossi in questi giorni, non è la prima volta, c'è anche il centrocampista Federico Maia, sulla via del recupero dopo un brutto incidente. Sul fronte mercato non sono escluse ulteriori novità, potrebbe infatti arrivare un centrocampista.