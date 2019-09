Fee, esposto alla magistratura:

Tre situazioni di "pericolo imminente per l'incolumità e la salute pubblica". Le elenca la Fee in un esposto. Finirà nelle aule di giustizia la vicenda delle discariche di cui è disseminato il territorio di Vasto.

L'esposto: le tre discariche individuate dalla Fee - 1) Discarica abusiva - Strada Bonifica ricadente nel territorio del Comune di Vasto (sotto il viadotto autostradale A 14). La discarica abusiva a cielo aperto è posta accanto al fiume Sinello, è alta circa due metri per un fronte di circa 100 metri di lunghezza ed è costituita, ictu oculi, da materiali altamente infiammabili, materassi, pneumatici usati, un fusto da circa 2 quintali di colore verde contenente materiali infiammabile oltre a circa n. 150 barattoli da un litro contenenti acidi per sgrassare fornelli ed altro, rifiuti legnosi di formica e mobilio vario che in caso di incendio farebbero moltissimo fumo rendendo così molto pericolosa la circolazione sul viadotto autostradale, numerose batterie di autoveicoli ed altro materiale non meglio identificato.

2) Vecchia discarica comunale di Vasto - Strada Provinciale per Monteodorisio, nel territorio del Comune di Vasto (adiacente la strada provinciale su di un lato; a valle, costeggia il famigerato e conosciutissimo Vallone Maltempo). La discarica è su un costone, non incappucciata a norma di legge, ma solo ricoperta da uno strato di terriccio da riporto. In caso di piogge abbondanti e nevicate, il terreno assorbe, cede acqua ai rifiuti sottostanti che generano il nocivo percolato che viene smaltito nel vallone sottostante (vista la pericolosità, già è stata oggetto di segnalazione da parte di Eco School al competente Ministero dell’Ambiente). Questo ruscelletto sfocia nel fiume Sinello, che attraversa la riserva naturalistica di Don Venanzio per poi sfociare in mare, in località Torre Sinello, adiacente la riserva marina di Punta Aderci. La Capitaneria di porto ha emesso recentemente ordinanza per vietare la pesca di molluschi per 5 mesi.

3) Discarica abusiva sulla strada provinciale San Salvo – Vasto; località Colle Pizzuto (adiacente la strada provinciale su di un lato; e dall’altro la recinzione dell’autostrada A 14). La discarica, ictu oculi, contiene materiali infiammabili di ogni genere ed in caso di incendio è seriamente minacciata la circolazione dei mezzi sulle due arterie stradali in parola.