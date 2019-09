Da qualche giorno sulla spiaggia di Vasto Marina è comparsa una strana schiuma, che ha fatto allarmare non poco qualche cittadino. Un fenomeno che si era verificato già in passato e che spesso interessa le coste dell'Adriatico.

Come accaduto già in passato la situazione dovrebbe essere sotto controllo, in quanto si tratta della decomposizione di alcune alghe non nocive che, per effetto delle correnti, creano questa densa schiuma, simile a quella dei detersivi, che poi arriva in spiaggia e vi si deposita.

Però, con tutte le vicende che hanno caratterizzato il litorale vastese, da Fosso Marino in giù, vedere questa schiuma crea più di qualche preoccupazione. Anche perchè in passato è capitato di avere fenomeni di inquinamento legati a navi che effettuavano operazioni poco regolari, come il lavaggio dei serbatoi, mentre si trovavano in navigazione nel mar Adriatico.

L'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto è stato avvisato della presenza di questa schiuma, così da poter verificare la situazione e, se fosse necessario, approfondire gli accertamenti.