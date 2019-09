A come Alinovi - "Ho ricevuto due proposte di candidatura al Parlamento da altrettante formazioni politiche che si riconoscono in schieramenti opposti: centrodestra e centrosinistra. Sto valutando in questi giorni. Se mi candido, lo faccio per perorare la causa della sicurezza, di cui Vasto ha un assoluto bisogno". Lo afferma Riccardo Alinovi, portavoce locale dell'associazione Codici-centro per i diritti del cittadino.

B come Baccalà - Elio Baccalà, consigliere comunale, e Antonio Spadaccini, vice sindaco, sono usciti dall'Italia dei valori. Dovrebbero aderire al Centro democratico, dove sta per approdare Paolo Palomba, papabile candidato al Parlamento. "Non mi riconosco nella leadership di Ingroia, che corre da solo e non si allea col centrosinistra, composto da Pd, Sel e Centro democratico", diceva Palomba nei giorni scorsi. A breve ufficializzerà la sua scelta.

C come Centro democratico - E' il partito fondato il 28 dicembre scorso da Francesco Rutelli, Bruno Tabacci e Massimo Donadi. Sta raccogliendo anche in Abruzzo e nel Vastese le adesioni di diversi dirigenti ex Italia dei valori.

D come Democratici - Le liste elettorali abruzzesi del Pd assegnano alla Camera dei deputati un ottimo quarto posto alla vastese Maria Amato, mentre Angelo Pollutri, sindaco di Cupello, è quinto nella lista del Senato.

E come Eliana Menna - Nel Vastese, Eliana Menna è rimasta l'unica rappresentante istituzionale dell'Italia dei valori: il partito di Di Pietro ha perso assessore e consigliere comunale a Vasto (Antonio Spadaccini ed Elio Baccalà) e il consigliere regionale Paolo Palomba. Ma la consigliera provinciale al momento non rilascia dichiarazioni sul suo futuro politico.

F come Fratelli d'Italia - Il nuovo partito di destra fondato dall'ex ministro Giorgia Meloni raccoglie consensi anche in Abruzzo, dove il capolista sarà l'assessore regionale Paolo Gatti, e nel Vastese, dove sono certe al 99% le adesioni del consigliere provinciale Etelwardo Sigismondi e del responsabile di Giovani in movimento, Marco di Michele Marisi.

G come Gutgeld - Insieme a Franco Marini e Paola Concia (che, almeno, sono abruzzesi) è Yoram Gutgeld è uno dei tre catapultati da Roma nelle liste abruzzesi del Partito democratico. Non hanno partecipato alle primarie ma, come accaduto anche nelle altre regioni, la direzione nazionale del Pd li ha inseriti ai primi posti, che significano seggio sicuro in Parlamento. A scapito dei candidati locali. Gutgeld, direttore della società di consulenza McKinsey, è stato inserito in lista in quota Matteo Renzi. Nato in Israele, sposato con un'italiana, da anni collabora con il sindaco di Firenze. Sua è la proposta di tagliare di 100 euro l'Irpef dei redditi sotto i 20mila euro fatta dal rottamatore durante la campagna delle primarie. Gutgeld era stato anche uno degli autori della Fabbrica del programma di Romano Prodi nel 2006.

I come Ingroia - Antonio Ingroia, il leader di Rivoluzione civile, la neonata lista elettorale che raggrupperà personaggi della società civile (con le adesioni di Idv, Rifondazione comunista e Comunisti italiani), ha iniziato da Vasto il suo percorso politico. Da magistrato antimafia, è stato ospite a settembre 2012 della Festa nazionale dell'Italia dei valori, che si è tenuta a Palazzo D'Avalos. Era la sua prima partecipazione a una convention di partito.

L come La Rana - Giuseppe La Rana: "Ho dato la mia disponibilità a un'eventuale candidatura con Futuro e libertà", dice il leader vastese del partito di Gianfranco Fini.

L come La Destra - Nel partito di Storace, il secondo posto della lista abruzzese per il Senato potrebbe andare alla vastese Sabrina Bocchino.

M come Massimo Desiati - "C'è una richiesta di candidatura da parte di Grande Sud. Non ho ancora dato una risposta. Dipende dalle ricadute sulla città", afferma Massimo Desiati. "Qualunque mia decisione sarà finalizzata a esaltare Progetto per Vasto. Io voglio candidarmi sindaco".

M come Movimento 5 Stelle - Dopo le parlamentarie (le primarie online che si sono svolte agli inizi di dicembre) il Movimento 5 Stelle ha stilato le liste elettorali in base ai risultati. In Abruzzo, Gianluca Castaldi è secondo al Senato. Nella lista per Palazzo Madama c'è anche Denis Cortellini. I candidati vastesi alla Camera sono Serena Smerilli e Marco Gallo, i sansalvesi Marco Sabatini e Silverio Marzocchetti.

N come Natale - Roberto Natale, presidente della Federazione nazionale della stampa, è alla prima candidatura. Scende in politica con Sinistra ecologia e libertà, che lo ha catapultato in Abruzzo come capolista al Senato. La vastese Anna Suriani, vincitrice delle primarie di Sel, è stata retrocessa al secondo posto. In base ai sondaggi, solo il capolista ha possibilità di essere eletto.

P come Pdl - Il partito di Berlusconi è il grande assente del totocandidati. Pare che nel Vastese nessuno ambisca a presentarsi. Soprattutto perché i primi posti della lista, quelli utili a entrare in Parlamento, saranno riservati ai parlamentari uscenti.

Q come Quarantacinque giorni - E' il tempo che rimane prima delle elezioni del 24 febbraio. Il termine per presentare le liste scade il 22 gennaio. Di fatto, la campagna elettorale durerà poco più di un mese.

R come Rifondazione comunista - Rifondazione ha aderito a Rivoluzione civile di Antonio Ingroia, sotto il cui simbolo verranno stilate liste unitarie alla Camera e al Senato. "Fino ad ora, non sono previsti candidati vastesi", dice Paola Cianci, capogruppo dei comunisti nel Consiglio comunale di Vasto.

S come socialisti - Il Partito socialista sarà presente col proprio simbolo alle elezioni politiche. In Abruzzo, il Psi punta a eleggere un parlamentare: il capolista alla Camera sarà il segretario regionale, Massimo Carugno. "Un vastese sarà candidato, probabilmente un personaggio della società civile. Ci stiamo lavorando in questi giorni", dichiara Luigi Rampa, segretario cittadino dei socialisti.

T come Tempi stretti - Fratelli d'Italia stringe i tempi. Le elezioni si avvicinano e anche a Vasto il partito della Meloni si sta organizzando. "Ho parlato con Marsilio, responsabile nazionale per l'Abruzzo. Scioglierò le riserve entro 24 ore", dice Etelwardo Sigismondi, che poi lancia una frecciata al Pdl, partito da cui sta per uscire: "Nel Popolo della libertà le liste elettorali sono ancora sconosciute. Una mia candidatura con Fratelli d'Italia? Non credo, presentarsi subito dopo aver cambiato partito darebbe l'impressione di aver barattato la candidatura".

U come Udc - "Esprimo forte dissenso per l'immobilismo che regna nell'Udc abruzzese. Il partito è paralizzato dai litigi interni. Per questo noi giovani non indicheremo nessun candidato", polemizza Fabio Travaglini, segretario regionale dei giovani Udc. Nello Scudo crociato si vocifera di una possibile candidatura di Anna Paola Sabatini, vastese, dirigente nazionale dei centristi.

V come Vendola - In Sinistra ecologia e libertà, strada sbarrata ad Anna Suriani, che ha vinto le primarie, ma non sarà capolista al Senato, unico posto utile per essere eletta in Abruzzo col partito di Vendola. "L'incontro con la dirigenza nazionale non ha mutato il quadro delle candidature", conferma Alessandro Cianci, segretario provinciale di Sel.

Z come Zero possibilità - Al momento, tra i candidati vastesi, solo Maria Amato è sicura di essere eletta alla Camera.