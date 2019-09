Si è appena conclusa la mostra fotografica "Forme e colori", di Davide Mariotti, tenutasi - tra il 7 dicembre 2012 e il 9 gennaio 2013 - presso la biblioteca del Centro culturale "Aldo Moro" di San Salvo. Una mostra che ha arricchito il confronto tra gli addetti al mestiere in ambito locale e che ha offerto l’opportunità ai visitatori di potersi confrontare anche con aspetti particolari della

produzione dell’artigiano/artista fotografo.



Mariotti coltiva la passione per la fotografia da oltre 10 anni, un interesse che si è sviluppato soprattutto a contatto della natura (in giro per l'Abruzzo e l'Italia) nonché attraverso frequentazioni e riviste specializzate. Così, sperimentando varie opzioni di ripresa, è maturata la sua tecnica di scatto e si è evidenziata la sua particolare attenzione per la luce, che muta in continuazione le immagini rendendole di fatto uniche e irripetibili. "Una luce - afferma l'autore stesso - intesa come qualità e non quantità, in grado di esaltare le gamme dei colori caldi, in particolare durante le albe e i tramonti" quando i raggi del sole "producono ombre in grado di dare tridimensionalità alle foto".



Oltre che dalla foto di paesaggio, Davide Mariotti è affascinato dalla macrofotografia, cioè la tecnica che permette di riprodurre soggetti o particolari molto piccoli tramite speciali attrezzature. La macrofotografia è il frutto di una osservazione attenta del reale ed è in grado di regalare "immagini inusuali e affascinanti". I soggetti che possono essere immortalati con questa tecnica sono molteplici: fiori, insetti, le venature di una foglia o la particolare formazione di una corteccia. La luce morbida e diffusa - precisa ancora l'autore - è la migliore per questo tipo di fotografia.



Dall’esprienza di Mariotti si ricava dunque che l’abilità e pazienza sono tra le caratteristiche indispensabili per chi voglia cimentarsi nella fotografia artistica insieme ad una particolare sensibilità in grado di cogliere le situazioni e gli attimi più espressivi, nella forma e nel colore.



Giovanni Artese

Assessore alla Cultura del Comune di San Salvo