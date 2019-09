Il Comune di Vasto estende la raccolta differenziata alla zona Nord-Ovest della città: in via Maddalena, "nel tratto compreso tra il quadrivio con via San Biagio (zona di avvallamento) e l’incrocio con Via San Lorenzo", si legge in un comunicato dell'ufficio stampa del municipio.

"In queste ore si stanno affiggendo appositi avvisi sui contenitori stradali. Entro le ore 7 del 10 gennaio saranno rimossi i cassonetti stradali nelle strade interessate.

Gli utenti effettueranno il primo conferimento con la nuova modalità venerdì 11 gennaio, dalle ore 20, con il rifiuto denominato “secco residuo”, mediante esposizione del contenitore di colore grigio.

In tempi ragionevolmente brevi il servizio sarà attivato anche in località Termini-Ributtini".