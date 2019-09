Il Governo Monti ha ridotto il personale in servizio nel palazzo di giustizia di Vasto. Lo rivela il bilancio sociale diffuso oggi dal procuratore, Francesco Prete.

Magistrati - "La pianta organica del Tribunale vastese - scrive il magistrato - prevede il presidente e sei giudici; quella della Procura della Repubblica un procuratore e due sostituti. Vi sono poi quattro uffici del Giudice di pace, tre dei quali soppressi.

Con decreto legislativo numero 155 del 2012 è stata disposta la soppressione del Tribunale di Vasto, con decorrenza dal settembre 2015 I tagli della spesa pubblica hanno prodotto effetti anzitutto sull'organico del personale amministrativo: dei 19 dipendenti previsti dalla pianta organica di questa Procura, attualmente ne sono rimasti in servizio 14, di cui quattro ausiliari. Le cinque unità collocate in pensione non sono state rimpiazzate e non si prevede che lo siano. Neppure per gli organici delle forze dell'ordine si prevede alcun aumento di personale".