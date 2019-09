Nessuno pensava di dover rimanere un'intera mattinata in coda in un piccolo ufficio postale di periferia. E' successo stamani a Vasto, in contrada Incoronata. Nella sede delle Poste un guasto al terminale ha mandato in tilt i servizi al pubblico.

I cittadini si sono messi in coda. L'attesa è stata lunga. Più della pazienza. Più di qualcuno si è scoraggiato e ha deciso di tentare in qualche altro ufficio postale della città. Gli utenti si sono riversati nelle altre succursali di Poste italiane.