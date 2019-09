Ora sono ufficiali le liste elettorali del Pd. In Abruzzo, alla Camera quarto posto ed elezione sicura per Maria Amato, primario di radiologia all'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto e consigliere comunale; al Senato quinto posto per Angelo Pollutri, sindaco di Cupello.

Le liste del Pd abruzzese - Camera: Legnini, Castricone, Ginoble, Amato, Gutgeld, D'Incecco, Lolli, Fusilli, Ferri, D'Amico, D'Alessandro, Panei, Di Cresenzo, Coppola.

Senato: Pezzopane, Marini, Concia, Di Sabatino, Pollutri, Ciafardini, Di Pasquale.

I catapultati - In tre sono stati inseriti nelle liste senza aver partecipato alle primarie. Oltre all'ex presidente del Senato, Franco Marini, abruzzese di San Pio delle Camere, gli altri sono Yoram Gutgeld alla Camera e Paola Concia al Senato.

Yoram Gutgeld, direttore della società di consulenza McKinsey, è stato inserito in lista in quota Matteo Renzi. Nato in Israele, sposato con un'italiana, da anni collabora con il sindaco di Firenze. Sua è la proposta del taglio di 100 euro sull'Irpef dei redditi sotto i 20mila euro fatta dal rottamatore durante la campagna delle primarie. Gutgeld era stato anche uno degli autori della Fabbrica del programma di Romano Prodi nel 2006.

"Sono candidata in Abruzzo per il Pd al numero 3 in Senato. Sono felice di tornare nella mia terra. Grazie a chi mi ha sostenuta", ha scritto su Twitter Paola Concia, deputato uscente. Nativa di Avezzano, è una sostenitrice della lotta contro l'omofobia.