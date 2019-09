È stata una giornata di festa e di musica, in cui i più piccoli ricevevano caramelle dalla befana, mentre gli adulti si radunavano nella piazza di San Salvo attorno al palco allestito alla Porta della Terra. Alle ore 17.50 sul palco è salito il cantante-showman, originario di Casalbordino, Roby Santini. L'artista, dopo la richiesta di alcune madri, in segno di rispetto verso i più piccoli, non si è esibito nella sua hit più ascoltata “Giovanna e Angiolino”, canzone dal linguaggio colorito, ma contraddistinta da un tono ilare.



La canzone riprende lo stereotipo delle coppie di una volta, in cui nonostante differenze, difficoltà e alcuni momenti di rabbia, si resta uniti nell’amore che nel tempo ha cementificato il proprio rapporto. Al termine della performance, Roby Santini si è concesso all’abbraccio con il pubblico, alle fotografie e agli autografi. Il cantante si è detto entusiasta di poter calcare le terre della sua regione di origine e il pubblico gli ha riservato un caloroso tributo lungo tutta la durata dell’esibizione.



Presente anche un nuovo idolo delle ragazzine: Michael Zappitelli di Vasto, che ha partecipato alla sesta edizione di “Ti lascio una canzone”, Talent Show musicale di Rai 1 condotto da Antonella Clerici. Michael, nonostante sia ormai abituato a palcoscenici ben più prestigiosi, quali quelli dello studio Nomentano 5 della Dear in Roma, è apparso timido di fronte a una platea che lo salutava e lo applaudiva. Un ragazzo con i piedi ben saldi in terra, amato dalle mamme e dal pubblico più giovane, che ha stregato tutti con la sua voce e il suo puro talento per il canto.



Il ragazzo di appena dodici anni si è esibito nella canzone “Via” di Claudio Baglioni. Quello di domenica è stato un evento creato per le famiglie, dove ogni fascia di età sembrava essere a proprio agio. Un modo sobrio e leggero per concludere le vacanze di Natale e per cominciare al meglio il nuovo anno.