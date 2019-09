A San Salvo il gruppo consiliare del Pd, rappresentato da Arnaldo Mariotti e Luciano Cilli, presenta una mozione urgente sulle cartelle Tarsu.



Il Consiglio Comunale:

-premesso che in questi giorni di festa, tra fine anno 2012 ed inizio anno 2013, migliaia di famiglie ed imprese di San Salvo hanno ricevuto bollette da pagare per accertamento sulla TARSU i cui importi variano dalle diverse centinaia, migliaia o diverse migliaia di euro;

-rilevato che per questa ragione in Città si è creato un allarme sociale che se non governato potrebbe sfociare in protesta sociale;

-accertato che le esose bollette sono frutto di accertamenti fatti dalla società di riscossione Asso Servizi per incarico dell’Amministrazione Comunale e, l’importo è prevalentemente rappresentato da sanzioni ed interessi;



Impegna il sindaco e la Giunta a:

1- Bloccare la procedura interrompendo così i termini per una riscossione coatta;

2- Aprire presso il Comune, in un locale dignitoso e rispettoso della privatezza dei cittadini, uno sportello per verificare in contraddittorio con i contribuenti l’appropriatezza delle suddette bollette;

3- Rassicurare il Consiglio Comunale e quindi la cittadinanza che, nel notificare le bollette di pagamento a cavallo tra vecchio e nuovo anno, non vi siano state discriminazioni tra contribuenti rispetto al recupero dovuto per l’anno 2007 che notoriamente è andato in prescrizione il 31 dicembre 2012;

4- Valutare l’opportunità di revocare l’incarico dato ad Asso Servizi se l’attuale Amministrazione non dovesse riconoscersi nell’azione da essa svolta.