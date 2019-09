Riuscitissima la “Festa del nuoto” organizzata dallo staff della Mille Sport presso la piscina comunale Tano Croce di San Salvo. La simpatica manifestazione si è svolta domenica 6 gennaio in concomitanza con la festa dell’Epifania. Alla Festa del nuoto hanno partecipato numerosi bambini iscritti alla scuola nuoto che si sono cimentati nei vari stili di nuoto. Una bella esibizione della squadra di nuoto sincronizzato ha entusiasmato i numerosi presenti, inoltre si sono visti all’opera i “pulcini” della preagonistica, gli atleti della pallanuoto e gli specialissimi atleti diversamente abili.



Medaglie per tutti! E non è mancata la Befana col suo sacco che ha regalato a tutti i partecipanti la tradizionale calza e, sorpresa tra le sorprese, il mago Nicola di San Salvo che con le sue magie ha simpaticamente intrattenuto e fatto divertire bambini e adulti.

La “Festa del nuoto” si è tenuta a conclusione del primo quadrimestre di scuola nuoto che scadrà il 19 gennaio 2013 e a partire dal 21 gennaio inizierà il secondo corso che andrà avanti fino al primo giugno 2013.



Le iscrizioni al secondo corso e le riconferme sono iniziate il 7 gennaio scorso. Per iscriversi o per confermare è sufficiente rivolgersi presso la segreteria della piscina comunale di San Salvo in via Pio IX, 5. E’ possibile iscriversi anche alla neonata attività di Acqua Zumpa che sta avendo un notevole successo.