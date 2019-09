Domenica prossima per la BCC Vasto Basket si chiuderà il girone d'andata nel campionato di divisione nazionale C. E, se le cose andassero per il verso giusto, potrebbe arrivare una clamorosa qualificazione per le Final Eight di Coppa Italia di categoria. Il torneo è in programma dal 15 al 17 marzo e vedrà la partecipazione delle prime classsificate in ognuno dei gironi in cui è divisa la serie.

Oggi la BCC Vasto Basket guida la classifica insieme alla Gammauto Molfetta, ma è dietro ai pugliesi per la differenza canestri, il criterio da valutare in caso di parità di punti: +84 per il Molfetta, +84 per Vasto. Ecco che la prossima giornata di campionato diventa decisiva per la conquista di un posto tra le prime 8 della serie C italiana. Una partecipazione alle Final Eight darebbe certamente ancora più risalto all'incredibile cammino compiuto fin qui da Ierbs e compagni.

I biancorossi saranno di scena sul parquet della Pallacanestro Benevento, squadra staccata di 10 punti in classifica. Il Molfetta riceverà la visita dell'Airola. Fermo restando che la vittoria per i biancorossi è necessaria, sarà importante segnare tanti canestri e subirne il meno possibile, per ottenere quello che ad inizio stagione non era contemplato come un obiettivo, ma che ora sicuramente darebbe un'ulteriore carica di entusiasmo ad un ambiente che sogna in grande.

Oggi ci sarà la ripresa degli allenamenti per Ierbs e compagni. La salvezza, obiettivo minimo di inizio stagione, è ormai in cassaforte. Si guarda più in alto. E, conoscendo coach Di Salvatore, c'è da star certi che farà di tutto per andare a confrontarsi con le altre realtà cestistiche italiane e, perchè no, tentare l'assalto ad un prestigioso trofeo.