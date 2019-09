Lunedì 7 gennaio, ha aperto anche a Vasto il Centro Studi Sos Scuola. Il centro, offre a bambini e ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado, l’opportunità di svolgere i propri compiti e di studiare assistiti da insegnanti laureati e abilitati con molti anni di esperienza.



I servizi offerti da Sos Scuola sono vari e pronti a soddisfare ogni esigenza: studio di gruppo, lezioni individuali di recupero e potenziamento nelle varie aree disciplinari, corsi di lingua inglese e francese, corso serale per adulti di Business English.



Oggi pomeriggio alle ore 17.00 nella sede del Centro in via R. Pantini 17, si terrà un incontro informativo per la presentazione del nuovo corso di inglese.



È possibile avere informazioni contattando Manuela 3382006683 e Nancy 3293289549 o sulla pagina facebook centro studi sos scuola o sul sito sos-scuola.jimdo.com