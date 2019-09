Davide Parente è leader indiscusso dell'Arcanthea Lucca. Antonello Ricci è alla prima esperienza a Reggio Calabria con la Viola. I destini dei due cestisti vastesi, appartenenti a due generazioni diverse, quest'anno si incrociano nella divisione nazionale A (la terza serie della pallacanestro italiana). Ieri al Palazzetto dello Sport del capoluogo calabro è andata in scena la 18esima giornata di campionato, che ha visto opposte le formazioni in cui militano i vastesi.

Ad avere la meglio, conquistando una vittoria importantissima, è stata la Viola Reggio Calabria di Antonello Ricci, che ha messo anche 11 punti a referto. Per i calabresi un campionato partito tra mille difficoltà ma che sta vivendo una fase di forte recupero, come ha avuto modo di confermare lo stesso Ricci qualche settimana fa.

Meno positivo l'avvio di 2013 per Davide Parente che, insieme ai suoi compagni, è stato costretto ad alzare bandiera bianca sull'86-76. Per i due cestisti, che spesso durante l'estate s'incrociano sul campetto dell'Oratorio Salesiano in sfide all'ultimo canestro, abbracci e sorrisi prima e dopo la gara.

A Vasto sognano di averli, magari insieme all'altro Parente, Daniele, che gioca sempre in DNA ma con il Torino, in canotta biancorossa. Del resto, visto il campionato fino a questo momento strepitoso della BCC Basket presto potrebbero servire rinforzi di categorie superiori. Per ora tutti gli appassionati della palla a spicchi continuano a seguire le gesta di questi campioni vastesi che si fanno onore sui parquet di tutta Italia.