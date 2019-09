Appartamenti invece del villaggio turistico che era stato autorizzato dal Comune. La Procura di Vasto ha disposto il sequestro del Molino Village, costruito lungo la statale 16, lato mare, nei pressi della stazione ferroviaria Vasto-San Salvo e a ridosso della pista ciclabile.

Questa mattina sono stati i carabinieri della Compagnia di piazza Dalla Chiesa ad apporre i sigilli al complesso residenziale di Vasto Marina, dando esecuzione ad un provvedimento emesso lo scorso 19 dicembre dal gip del Tribunale, Anna Rosa Capuozzo, su richiesta del procuratore Francesco Prete.

Sotto sequestro sia gli alloggi già venduti e abitati che il cantiere adiacente ai tre fabbricati, oltre al parcheggio recintato. Gli investigatori ipotizzano l'abuso edilizio. Decine di persone in fila davanti al box informativo della società costruttrice presente in cantiere per ritirare le notifiche del provvedimento. Gli alloggi sono un centinaio. Sotto inchiesta anche alcuni funzionari comunali dell'Urbanistica.

Il comunicato ufficiale - Oggi, alle 11.41, la Procura ha ufficializzato la notizia del sequestro, di cui si vociferava già da ieri: "In data odierna - scrive il procuratore capo, Francesco Prete - la sezione di polizia giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Vasto ha eseguito un sequestro preventivo emesso dal gip di Vasto, Anna Rosa Capuozzo.

Il sequestro ha riguardato un intero complesso immobiliare, denominato Molino Village, sito nel territorio di Vasto Marina, a ridosso del litorale. Il complesso, esteso di un'area di quasi due ettari e composto da un centinaio di appartamenti e da un corpo di fabbrica in fase di costruzione, è stato ritenuto irregolare dal punto di vista urbanistico in quanto realizzato in violazione di un vincolo che destinata quell'area alle sole strutture turistico-ricettive.

Le indagini, effettuate anche con l'ausilio tecnico di un consulente, hanno consentito di rilevare che la gran parte degli immobili ivi realizzati era destinata a residenze private e non all'uso alberghiero.

Il provvedimento del giudice è stato notificato, quindi, non soltanto al legale rappresentante della società costruttrice, ma a tutti gli acquirenti delle porzioni immobiliari.

E' stato sottoposta a sequestro anche un'area che, in base al piano di lottizzazione, avrebbe dovuto essere ceduta al Comune per farne un parcheggio pubblico e che di fatto risulta recintata e usufruibile prevalentemente dai proprietari degli immobili, anche per la presenza di un cartello con chiusura temporizzata.

Sono stati sottoposti a procedimento, altresì, alcuni funzionari comunali che - spiega il magistrato - avevano emesso i pareri favorevoli e i permessi a costruire in contrasto col piano di lottizzazione approvato dal Consiglio comunale di Vasto nel 2007".

Michele D'Annunzio - Giuseppe Ritucci