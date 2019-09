"Devo ancora leggere tutto il provvedimento: sono 50 pagine. Ci sono diverse contestazioni. Ma siamo sereni", si limita a dichiarare l'avvocato Roberto Cordisco, legale della Molino & Molino srl, percorrendo il viale che attraversa il Molino Village e conduce alla pista ciclabile e alla spiaggia della zona dunale di Vasto Marina.

La difesa chiederà il dissequestro dei tre fabbricati a schiera e del cantiere. Un'area di circa due ettari attorno alla quale i carabinieri hanno apposto stamani, alle 10.30, i sigilli che indicano l'esistenza di un provvedimento di sequestro preventivo e vietano ai proprietari di entrare in quelle abitazioni.

La vicenda iniziò nel 2007, anno in cui il Consiglio comunale di Vasto dovette esprimersi sulla domanda presentata dall'impresa edile vastese, il cui progetto prevedeva oltre 100 unità abitative, ma anche campi sportivi e piscina. Un villaggio turistico a due passi dal mare. Una proposta su cui le forze politiche si divisero. Alla fine, nell'aula Vennitti venne dato il via libera solo a una parte del progetto: sì alla parte abitativa, no alle strutture sportive annesse, che furono stralciate (termine che indica l'eliminazione dal documento approvato in Consiglio comunale) e non si fecero più.

Poi scoppiarono polemiche, sollevate dal consigliere comunale Paola Cianci (Prc), anche sul parcheggio recintato ai margini della statale 16. Un'opera a scomputo degli oneri di urbanizzazione: per costruire, le imprese, invece di pagare al Comune somme di denaro, possono realizzare, d'intesa con l'amministrazione comunale, lavori di pubblica utilità. Ma, secondo il procuratore Francesco Prete, è "un'area che, in base al piano di lottizzazione, avrebbe dovuto essere ceduta al Comune per farne un parcheggio pubblico e che di fatto risulta recintata e usufruibile prevalentemente dai proprietari degli immobili, anche per la presenza di un cartello con chiusura temporizzata".

La difesa, dal canto suo, conta di poter dimostrare la regolarità delle operazioni eseguite dall'impresa costruttrice.