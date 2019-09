Una San Salvo opaca perde 83-71 all’Aquila, squadra vincitrice dello scorso campionato di serie D insieme al Pescara basket ma che rinuncerà in seguito alla serie C per motivi logistici, mancanza di un impianto dopo i drammatici fatti del 2009 con il terremoto che colpì il Capoluogo Abruzzese.



La partita si gioca in un impianto d’emergenza, con condizioni al limite del regolamento, vista l’impraticabilità dell’impianto di Pettino per allagamento.



Ciò non toglie nulla all’ottima partita disputata dall’Aquila 2K5 che vince grazie ad una maggiore aggressività difensiva e con la coppia Rizzo-Varasso, giocatori che hanno militato di recente in C nazionale, in grande forma, coadiuvati dall’ottimo Ciccarelli e dall’atletico Branciaroli.



Primo tempo che si conclude sul 40-38 l’Aquila, ma terzo tempo questa volta fatale alla formazione di San Salvo che subisce diversi break e accusa il colpo. Per due volte gli Amici del Basket recuperano lo svantaggio ma a causa di alcune palle perse banalmente e alla freschezza atletica della formazione di casa alla fine arriva una sconfitta.



Si torna in campo sabato 12 Gennaio 2013 ore 18:30 in casa contro il Loreto Basket per tornare subito alla vittoria e ripartire con la scalata alle prime posizioni.



Tabellino

L’Aquila: Ciccarelli 16, Varraso 20, Branciaroli 8, Ventruto 8, Quarchioni 9, Marchetti 3, Rizzo 19, Gioia, Giuliani, Ippoliti ne

San Salvo : Toth 19, Desiati 9, Gabriele 3, Nanni 7, Ippolito 13, Briosi 3, Tana 4, Celenza 11, Greco 2, Fulop, Mancini, All. Ialacci

Parziali 21-18, 19-20, 22-16, 21-17

Finale 83-71

Arbitri De Ascentis e Settepanella di Roseto