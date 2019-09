In campo con la nazionale azzurra. Caterina De Marinis e Cristiana Parenzan, due leggende della pallavolo vastese, sono state impegnate nel memorial Gianfranco Badiali che si è tenuto a Falconara per ricordare lo scomparso pallavolista. Le due atlete erano in campo con la nazionale italiana master contro la rappresentativa marchigiana. E in campo è stata partita vera, con le azzurre che si sono imposte per 3-0.

La De Marinis, ancora in attività come punto di forza della BCC San Gabriele e la Parenzan, fresca di elezione nel consiglio federale, hanno dato filo da torcere alle avversarie, come ai tempi della Biomedis. Oltre alla sfida sotto rete è stata una bella giornata di sport, con la presenza di tanti campioni, di ieri e di oggi, della pallavolo italiana.

Ad accompagnare la De Marinis a Falconara c'erano molte delle ragazze della BCC San Gabriele Volley che, oltre a fare il tifo per la loro compagna di squadra, hanno potuto incontrare i loro beniamini.