D’Adamo sul caso Idv:

Faccio fatica a parlare male dei Vastesi. Eppure non c'è alternativa. Volete vedere la foto del declino della città di Vasto? Eccola:“Non è il caso di approfondire ora le motivazione di questi significativi disimpegni. Tuttavia, non possiamo sottacere che alcune decisioni ed imposizioni “superiori”, dichiaratamente non condivise dalla maggioranza del direttivo locale, hanno pesantemente contribuito a determinare tali abbandoni.”

Ci vuole coraggio per dichiarare pubblicamente la propria inutilità politica. La propria capacità di ingoiare rospi e tacere.

Nel 2009 IdV si comportò in maniera spregevole, contribuendo con l'inazione a distruggere un partito che io ed altri stavamo portando in alto. Ma noi queste cose le abbiamo denunciate. Noi non siamo stati in silenzio. Non volevano farci parlare, perché a Vasto doveva parlare un consigliere comunale “surrogante” che in due anni in consiglio comunale ha parlato una volta sola, per dire che... “non poteva parlare”. Ma noi non ci siamo arresi ed è dovuto venire un Senatore della Repubblica a Vasto a dire che a Vasto c'era un gruppo di IdV che era riuscito nell'impresa di creare un secondo circolo in una città: il circolo “Michele Colantonio”. Primo caso in Italia.

Io e i miei non abbiamo taciuto. I quadri del partito mi dicevano che non dovevo protestare. Che i panni sporchi si lavano in famiglia. Adesso avete visto che succede a lavare i panni sporchi in famiglia. Succede che arrivano i Maruccio. Allora a questi politici buoni a salire sul carro dei vincitori e a scendere un attimo prima del disastro devo chiedere: ma come! Adesso che c'è il fuggi fuggi generale scendete anche voi? Sel in Toscana con il caso Ulivieri ha dimostrato che la giustizia si può avere persino dentro un partito. Ma c'è bisogno che qualcuno la chieda. Voi dell'IdV di Vasto che avete fatto, a parte tirare la volata ai Palomba e ai Sabatini di turno?

La mia idea è questa: Vasto ha bisogno di politici che abbiano un’idea della città da portare avanti anche a dispetto dei partiti. Che per questa idea siano disposti a lottare. Non che siano disposti… ad andarsene. Fino a quando non verranno fuori politici così Vasto è destinata a scivolare, come sta succedendo, sempre più indietro.

Adesso se avete capito che io ce l’ho con i miei amici Spadaccini e Baccalà, non avete capito niente.

Francescopaolo D'Adamo