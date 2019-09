"Abbiamo chiesto una convocazione urgente delle parti perchè la situazione sta divenendo davvero insostenibile". E' il commento di Giuseppe Rucci, segretario provinciale della Filctem-Cgil all'ennesima vicenda negativa che coinvolge i lavoratori della New Trade, una delle due aziende che ha preso il posto della Golden Lady.

Questa mattina i lavoratori si erano presentati regolarmente presso lo stabilimento della Val Sinello per riprendere le attività. Ma hanno trovato i cancelli chiusi, senza nessuna comunicazione ulteriore. Sgomento e incredulità anche da parte dei rappresentanti sindacali e del sindaco di Gissi Nicola Marisi. Sul posto anche i carabinieri, "per certificare che i lavoratori fossero sul posto", ha spiegato Rucci.

La società aveva sospeso le attività a dicembre. Poi, dopo un presidio dei lavoratori, era stato raggiunto l'accordo, illustrato anche da un comunicato sulla bacheca aziendale, che indicava nella giornata odierna la fine delle ferie e il rientro a lavoro. Così non è stato.

"Il sindaco di Gissi -ha spiegato Rucci-, come annunciato nel corso del presidio del 23 dicembre, aveva inoltrato richiesta formale per un incontro senza ottenere nessuna risposta. Ora questo nuovo episodio. Abbiamo allertato immediatamente le istituzioni per un incontro urgente".