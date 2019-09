E' il giovane regista vastese Giovanni Atturio a dirigere "Odyssea il musical", spettacolo prodotto dall’Associazione Culturale Musicale Ethos e che verrà presentato il 18, 19 e 25 gennaio presso il Teatro Viganò (Nuovo Salario - Ateneo Salesiano) di Roma.

Testi, musiche e arrangiamenti sono stati scritti da Maurizio Albano. "Uno degli scopi della manifestazione - ha spiegato Maurizio Albano nell'intervista rilasciata a Silvia Colaneri sul sito Di Roma - è quello di far conoscere al pubblico un lato del poema omerico in chiave sinfonico-Rock, descrivendo nelle varie situazioni come Ulisse, il personaggio principale, possa interferire con la realtà di un bambino (NdR: che nella storia sarà il lettore del romanzo) riuscendo, man mano che procede lo spettacolo, a diventare per il bambino stesso un eroe buono e nello stesso tempo a farsi conoscere in modo semplice e divertente".

Giovanni Atturio, con l'aiuto regista Beatrice Bonacci, è l'unico professionista della produzione. Un modo per l'associazione per dimostrare come anche "con un cast di attori non professionisti dello spettacolo si possa, con l’entusiasmo e l’applicazione, dare vita ad un evento assolutamente degno di essere rappresentato".

