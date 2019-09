Gli avversari fortunatamente non ne approfittano, la Virtus Ortona ha infatti perso 2-0 con il Cupello in casa il 29 dicembre nel recupero e 4-0 nell'anticipo di ieri contro la Val di Sangro, così la Vastese, nonostante le cinque sconfitte subite, ha oggi l'occasione di riportarsi di nuovo al comando della classifica del girone B del campionato di Promozione abruzzese. I biancorossi sono secondi con 35 punti insieme all'Acqua&Sapone, ad una sola distanza dalla Virtus Ortona capolista.



Dopo la pausa natalizia si ricomincia nel pomeriggio, alle 14.30 con la seconda giornata di ritorno, la squadra di Massimo Vecchiotti è impegnata in trasferta sul campo del Sambuceto San Paolo, allenato dall'ex Fabio Nepa, che ha tre punti in meno degli ospiti, all’andata all’Aragona è finita 1-1. Un impegno da non sottovalutare, che potrebbe ridare morale all'ambiente deluso dalle ultime prestazioni e rilanciare la corsa della Vastese verso la vittoria finale.



I giocatori sono tutti a disposizione dell'allenatore, a parte lo squalificato Ciarlariello espulso nell’ultima partita contro il Vis Ripa, tra i pali dovrebbe rientrare Marconato. Arbitro dell'incontro è Gabriele Scatena di Avezzano.