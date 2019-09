Teppisti sacrileghi in piazza Rossetti. E' stata tutt'altro che tranquilla nel centro di Vasto la nottata dell'Epifania. A pochi metri di distanza dal punto in cui è esplosa una potentissima bomba carta, che ha tranciato linea elettrica e conduttura idrica, i vandali si sono scagliati contro il presepe allestito nell'aiuola Sud-Ovest di piazza Rossetti.

Dopo aver calpestato l'area verde, gli ignoti si sono accaniti contro la statua di San Giuseppe, colpita con qualche pesante oggetto contundente, forse una mazza. Un colpo ha decapitato la sacra scultura in gesso. Gli altri fendenti ne hanno distrutto il busto.

Indagano le forze dell'ordine. In piazza Rossetti non ci sono negozi dotati di telecamere, né esiste ancora una videosorveglianza pubblica. In assenza di immagini che li possano aiutare a scoprire i responsabili, gli investigatori sperano di trovare testimoni.

Nel 2009 il presepe era stato allestito dal Comune in piazza Verdi. Alla vigilia di Natale era stato rubato il bambinello.