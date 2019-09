E si ricomincia! Finiti i bagordi, gli zamponi, i pandori e lo spumante il calcio torna ad occupare i fine settimana (e non solo) italiani. Cominciamo dalla massima serie, dove si disputa l’ultima di andata con la Juventus saldamente al comando e già abbondantemente campione d’inverno. Una delle dirette inseguitrici, la Fiorentina, se la vedrà in questo turno con il “nostro” Pescara, capace - grazie alla vittoria pre-natalizia con il Genoa - di passare delle Feste serene e soprattutto fuori dalla zona retrocessione. L’ostacolo, però, è di altissima levatura: i viola di Vincenzo Montella sono l’assoluta rivelazione del campionato, perfetta sintesi tra gioco e risultati, tutta un’altra storia rispetto alla bagnarola che a stento evitò le paludi nello scorso campionato. Inoltre i biancazzurri non hanno un buon rapporto con i rettangoli verdi fuori dall’Abruzzo: fino ad ora una vittoria, un pareggio e ben sei sconfitte. L’obiettivo è tentare di invertire questo trend così negativo, e per farlo Bergodi potrà disporre di tutti i suoi effettivi, eccezion fatta per Quintero (in Nazionale) e per Cosic (infortunio alla caviglia destra). Il coach pescarese sembra intenzionato a confermare il duo Weiss-Celik come fonte d’ispirazione per Abbruscato, con il solito centrocampo “vichingo-brasiliano” Nielsen-Togni-Bjarnason. Gonzalo Rodriguez è l’assente di spicco per la Fiorentina, non ci sarà neppure Olivera, oggetto del desiderio proprio del Pescara. Probabile formazione : 4-3-2-1: Perin; Balzano, Terlizzi, Capuano, Modesto; Nielsen, Togni, Bjarnason; Weiss, Celik; Abbruscato. All. : Cristiano Bergodi.



In Lega Pro il big match è al Fattori: L’Aquila – Salernitana ruba indiscutibilmente la scena in questa prima giornata di ritorno. Tanti gli ingredienti nel calderone: per i locali è la ghiotta chance di riavvicinarsi ai primi due posti (con il derby da recuperare), per gli ospiti la possibilità di imprimere una svolta decisiva al campionato (come fece l’anno scorso il Perugia, vincendo a L’Aquila proprio al giro di boa). Il tutto è “infarcito” dalle aspre polemiche dell’andata, dove i rossoblù vinsero 3-2 rimontando il doppio svantaggio tra mille contestazioni campane per la direzione arbitrale: insomma, match tutto da gustare! Chissà che non sia proprio il Chieti ad aiutare L’Aquila: i neroverdi ospitano la vicecapolista Pontedera, con una cospicua rabbia per aver disputato nuovamente in malo modo l’ultima partita dell’anno. I playoff sono ancora lì a portata di mano e De Patre non vuole farsi sfuggire questi tre punti. Turno casalingo anche per i ragazzi di Cappellacci, arriva il Melfi, avversario tutt’altro che semplice e da sempre ostico per le abruzzesi di Seconda Divisione: il Teramo ha comunque bisogno di punti e – in particolare - di continuità.

Anche in Serie D si gioca la prima di ritorno: il Termoli, dopo aver clamorosamente perso il recupero in casa contro il redivivo San Nicolò, attende l’Astrea, mentre proprio i teramani autori dell’exploit al “Cannarsa” hanno tutte le intenzioni di riprovarci al Riviera delle Palme contro la Sambenedettese. L’Amiternina, ritrovatasi impelagata nella lotta per non retrocedere, deve ottenere punti a Recanati, mentre il Celano chiede strada alla Jesina per continuare la sua marcia fuori dai bassifondi della classifica. Trasferta non impossibile anche per la Renato Curi Angolana, apparsa ultimamente in ripresa: la gara di Fidene saprà dire di più sullo stato di salute dei nerazzurri.

Con i campionati dilettantistici (tranne Eccellenza e Promozione) ancora fermi, passiamo ad analizzare le gare delle squadre giovanili vastesi.

Nella Juniores d’Elite girone B è ancora lotta serrata tra Casalincontrada e Vasto Marina, che si scontreranno proprio in questa giornata per il match di cartello. Una sfida tra i migliori attacchi e le migliori difese del campionato, distanziate da soli due punti: per i biancorossi importante non uscire sconfitti per non perdere troppo contatto dalla battistrada.



Negli Allievi Regionali, la Virtus Vasto – a tre lunghezze dalla prima della classe Poggio degli Ulivi – dovrà vedersela con un cliente difficile, la D’Annunzio Marina: calcio d’inizio domani alle 17:30 al “Flacco” di Pescara. Sfida tra “tranquille” quella tra la Bacigalupo e il River65: occasione per i vastesi di agganciare proprio il River a metà classifica.



Nei Giovanissimi Regionali seconda sconfitta consecutiva per la Bacigalupo: 0-1 sul campo del River, stesso risultato di Loreto Aprutino. E’ crisi per i ragazzi di Baiocco, che probabilmente si sono adagiati troppo presto sugli allori dopo l’entusiasmante vittoria in casa della Renato Curi Angolana: è opportuno che il mister dia una bella strigliata ai suoi uomini per tornare a vedere grinta, carattere e voglia di vincere. Anche nei Giovanissimi l’avversario della Virtus Vasto è la D’Annunzio Marina: match apparentemente proibitivo per i biancorossi, che hanno però bisogno di punti per allontanare lo spettro retrocessione. Appuntamento domattina (ore 11) al campo “167”.

Roberto Naccarella