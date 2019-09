Spadaccini e Baccalà:

Ora è ufficiale. Il vice sindaco di Vasto, Antonio Spadaccini, e il consigliere comunale Elio Baccalà lasciano l'Italia dei valori. Sono loro stessi a confermarlo in questa lettera indirizzata all'Idv locale, regionale e nazionale. Verso l'addio anche il consigliere regionale Paolo Palomba.

Alla c.a.

IdV circolo di Vasto

IdV regione Abruzzo

IdV nazionale

e p.c. Luciano Lapenna, Sindaco di Vasto

Nel corso dell’anno 2012, nell’Italia dei Valori molto è cambiato. Troppo, per i sottoscritti che, candidati al consiglio comunale di Vasto nelle liste di questo Partito, ricoprono attualmente l’uno il ruolo di capo-gruppo del Partito, l’altro di assessore alle politiche sociali e vice-sindaco della città.

L’IdV, a livello nazionale, è infatti definitivamente fuori dalla coalizione di Centro-Sinistra. A noi appare inaccettabile che il vertice del Partito tenda ad attribuire sempre ad altri “gli errori” e le responsabilità, senza mai riuscire a fare giusta e salutare autocritica.

Anche dopo il discorso di fine anno di Giorgio Napolitano, il presidente dell’IdV, on. Di Pietro, ha nuovamente e pesantemente criticato il nostro Presidente della Repubblica. Non riusciamo, neanche in questo caso, a condividere e giustificare tali posizioni, nelle modalità e nel merito.

Dall’IdV di Vasto, nel corso del 2012 e molto prima delle recenti criticità, si sono definitivamente allontanati numerosi iscritti ed alcuni dirigenti. Abbiamo così assistito all’esodo dal Partito di persone preparate e stimate, nel direttivo e nella città, che ci avevano coinvolto nel dibattito politico e sostenuto, sicuramente non meno di altre, nell’azione amministrativa.

Non è il caso di approfondire ora le motivazione di questi significativi disimpegni. Tuttavia, non possiamo sottacere che alcune decisioni ed imposizioni “superiori”, dichiaratamente non condivise dalla maggioranza del direttivo locale, hanno pesantemente contribuito a determinare tali abbandoni.



Questi appena esposti sono essenzialmente i motivi per cui non ci riconosciamo più nell’IdV di oggi.

Tale forza politica, sia a livello nazionale che regionale, appare sostanzialmente mutata rispetto a quel Partito (ben raffigurato nella nota “foto di Vasto” del settembre 2011), cui avevamo inizialmente aderito con entusiasmo. Perciò decidiamo di uscirne.

Naturalmente nulla cambia, da parte dei sottoscritti, nel personale sostegno, convinto e collaborativo, al sindaco di Vasto ed alla sua maggioranza.

Il prof. Baccalà continuerà infatti ad essere presente, con immutato impegno e sempre nell’ottica del bene comune, nel consiglio comunale della città di Vasto.

Il dr Spadaccini, consapevole che la decisione assunta potrebbe, eventualmente, mutare il corso della sua intensa, seppur breve, esperienza di amministratore locale, ritiene comunque prioritario anteporre la propria onestà intellettuale a qualsiasi altra valutazione e/o interesse di parte.

Prof. Elio Baccalà - Dott. Antonio Spadaccini