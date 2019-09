Indagano i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile, agli ordini del tenente Domenico Fiorini, per risalire all'identità dei ladri che la notte scorsa si sono introdotti nel bar del lido Acapulco, in lungomare Duca degli Abruzzi, nella parte meridionale della riviera di Vasto Marina.

Nelle ore notturne la zona è deserta. I ladri hanno avuto vita facile a forzare l'inferriata del piccolo locale animato d'estate da tanti vastesi e turisti.

Una volta entrati, hanno agito indisturbati, arraffando i pochi soldi contenuti nella cassa, mixer audio e impianti per l'amplificazione utilizzati durante la stagione balneare per organizzare le serate dal vivo. E' stato il titolare della concessione, Massimo Di Lorenzo, a fare la brutta scoperta, notando che dagli interni, completamente messi in disordine, erano sparite attrezzature e soldi. Gli ignoti hanno rubato anche 6 poltroncine del bar. Indagano i carabinieri.