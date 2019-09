Missione compiuta, si doveva vincere per tornare al vertice e vittoria è stata. Finisce 2-1 per la Vastese la sfida contro il Sambuceto San Paolo, la squadra di Massimo Vecchiotti è passata in vantaggio con Di Vito al 12', ma poi si è fatta raggiungere dagli avversari al 15' con Nardone, così il primo tempo si è chiuso in partità.



Nella ripresa è arrivato il gol decisivo firmato da Aquino che al 30' ha portato i tre punti ai biancorossi che con questa importante vittoria, che mancava da tre turni, contro un avversario impegnativo, tornano al primo posto solitario in classifica con 38 punti. Tra Acqua&Sapone e Lauretum è finita 0-0, ora la Vastese comanda con due punti in più del terzetto composto da Acqua&Sapone, Virtus Cupello e Virtus Ortona, seconde a 36 punti. Prossimo turno il 13 gennaio che prevede per la squadra di Vecchiotti la partita in casa contro il Caldari fanalino di coda a 0 punti e lo scontro diretto tra Acqua&Sapone e Virtus Cupello, mentre la Virtus Ortona ospiterà il Vis Ripa.

I risultati. Acqua&Sapone-Lauretum 0-0, Amatori Passo Cordone-Spal Lanciano 3-0, Caldari-Tre Ville 0-4, Penne-Castiglione Valfino 0-1, Sambuceto San Paolo-Vastese 1-2, Torrese-Moscufo 2-1, Val di Sangro-Virtus Ortona 4-0, Virtus Cupello-Flacco Porto Pescara 4-0, Vis Ripa-Folgore Sambuceto 0-0.

La classifica. Vastese 38, Acqua&Sapone, Virtus Cupello e Virtus Ortona 36, Amatori Passo Cordone 35, Sambuceto San Paolo e Val di Sangro 32, Lauretum 30, Castiglione Valfino e Torrese 29, Vis Ripa 28, Moscufo 27, Folgore Sambuceto 22, Tre Ville 21, Penne 18, Flacco Porto Pescara 13, Spal Lanciano 9, Caldari 0.

Il prossimo turno, 13 gennaio, ore 14.30. Acqua&Sapone-Virtus Cupello, Flacco Porto Pescara-Torrese, Folgore Sambuceto-Penne, Lauretum-Sambuceto San Paolo, Moscufo-Amatori Passo Cordone, Spal Lanciano-Val di Sangro, Tre Ville-Castiglione Valfino, Vastese-Caldari, Virtus Ortona-Vis Ripa.