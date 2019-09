La Pasquetta dei giovani vastesi:

"Alcuni di noi da tre anni a questa parte rinviano la partenza per l'università per poter cantare la Pasquetta". Ieri sera si sono fatti notare nel centro storico per la loro allegria e spontaneità. Anche loro, affascinati dalla tradizione popolare vastese, hanno deciso di riunirsi per cantare in giro la sera del 5 gennaio. A radunare questo gruppo di amici è Michele Bozzelli, che per quest'anno ha una dedica speciale. "Abbiamo voluto cantare facendo una dedica al Cavaliere. Lui per noi ha rappresentato la tradizione di questo e altri canti vastesi. Siamo giovani ma vogliamo andare avanti ancora per tanti anni trasmettendo agli altri questa passione". Dopo la Pasquetta il gruppo Bozzelli ha proposto una versione "riveduta e corretta" della Scaffette. Gli applausi non sono mancati, anche da parte delle persone più anziane che hanno apprezzato la volontà di questi giovani di mantenere in vita questa bella tradizione.

A cura di Giuseppe Ritucci