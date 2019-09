"Questa serata la dedichiamo a lui. Ci teneva tantissimo ai canti della tradizione e questo è il miglior modo per ricordarlo". Si sono ritrovati in piazza San Pietro come ormai accade da deceni. La Comitiva di canti "Il Cavaliere" ha intonato, non senza commozione la Pasquetta, a pochi giorni dalla scomparsa di Enzo Ronzitti, animatore storico di questo gruppo. C'era il fidato Capitano Tonino Di Santo, c'erano i figli, i parenti e gli amici di una vita. "Questa tradizione continuerà nel suo ricordo", era la voce unanime. Più di qualche lacrima è scesa quando il figlio Enzo, mentre terminava il canto, ha portato fuori dal suo locale una gigantografia del Cavaliere sorridente. Oggi al cielo e il canto che è salito ancora più forte. Il Cavaliere avrà accompagnato da lassù con il suo caratteristico sorriso e due colpi al tamburello.

Servizio di Giuseppe Ritucci e Michele D'Annunzio