Sfida interna per il Vasto Marina che all'Aragona ospita il Pineto per la terza giornata di ritorno del campionato di Eccellenza abruzzese, ad arbitrare l'incontro, che inizierà alle 14.30, sarà Giuseppe Zuffada di Sulmona, coadiuvato dagli assistenti Basile di Chieti e Micaroni di Pescara.

La squadra di mister Antonaci ha 19 punti in classifica e occupa la quartultima posizione, il Pineto è sesto a 27 punti, per i padroni di casa vincere è fondamentale per rimettersi in careggiata e allontanarsi dalla zona retrocessione, l'obiettivo salvezza è ancora possibile.