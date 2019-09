Blackout nel centro storico, mentre case, bar, ristoranti e pizzerie di piazza Rossetti, via Cavour e corso Italia rimangono senz'acqua. Ha causato danni gravi la bomba carta esplosa stanotte nel cuore della Vasto antica. Non si registrano danni alle persone: per fortuna, al momento dell'esplosione nessuno si trovava a passare in quel punto.

Mani ignote hanno piazzato il botto potentissimo dentro un tombino della strada che costeggia la piazza, vicino agli ex palazzi scolastici. La deflagrazione è stata avvertita chiaramente in tutto il centro storico e nelle aree limitrofe, fino allo stadio Aragona, al quartiere San Michele, al tratto Sud di via Madonna dell'Asilo e in via del Giglio.

Stamani via Cavour era chiusa al traffico.

I danni - Pesanti i disagi subiti dai cittadini. L'esplosione ha tranciato i cavi della pubblica illuminazione, lasciando al buio piazza Rossetti e le zone circostanti, ma ha anche lesionato una tubatura idrica: rubinetti a secco in case e locali pubblici del borgo antico dove, vista la conformazione degli edifici, molte famiglie non hanno la possibilità di installare autoclave e serbatoi.

Sono in corso interventi urgenti per riparare i danni e limitare i problemi subiti in queste ore da residenti e commercianti.

Nella notte del 30 dicembre un botto aveva danneggiato l'auto di una donna in via delle Croci, spaccando il deflettore.