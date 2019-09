Musicisti e cantori erano presenti in abbondanza e di tutte le età. Davanti la cattedrale di San Giuseppe è stato il Coro Polifonico Histonium, con il "rinforzo" di amici e parenti e soprattutto del Piccolo Coro Histonium, ad eseguire la Pasquetta e il Capodanno. A guidare il nutrito gruppo era il maestro Luigi Di Tullio, con tanto di fisarmonica. Il gruppo ha poi proseguito il cammino con altre tappe nel centro della città per concludere con una bella festa in allegria.

A cura di Giuseppe Ritucci