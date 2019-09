Migliore inizio di 2013 non poteva esserci per la BCC Vasto Basket. Vittoria contro il Barletta, imbattibilità casalinga conservata e, soprattutto, una ritrovata testa della classifica. Una domenica, seppur iniziata con qualche difficoltà, che alla fine regala sorrisi a giocatori, tecnici e dirigenti biancorossi.

La gara parte col freno a mano tirato. I padroni di casa vanno subito avanti con Marinaro e Marinelli, ma poi una serie di errori fanno rientrare i pugliesi. Il primo quarto si conclude sul 21-18. Seconda frazione che parte ancor più a rilento rispetto alla precedente. In 7 minuti la BCC Basket realizza appena 5 punti. Poi Sono tre bombe in serie, due di Vincenzo Dipierro e una di Massimo Di Lembo, ad allungare. Gli ospiti però danno filo da torcere ai vastesi, apparsi poco concentrati in più di un’occasione. Al riposo lungo il vantaggio è di appena 6 punti.

Si torna in campo con la consapevolezza che il terzo quarto è quello dove solitamente Ierbs e compagni piazzano il colpo decisivo. Sergio inizia a macinare punti su punti (alla fine saranno 22), accompagnato da tutti gli altri. Molto interessanti alcuni scambi sulla linea Marinaro-Sergio-Di Tizio. Il Barletta non regge, anche se Degni, con 6 su 10 da 3 e Di Napoli, provano a tenere la propria squadra in partita. Si arriva così all’ultima frazione con i padroni di casa avanti di 10 e un vantaggio che continua a crescere. Nel finale spazio anche ai più giovani, con Maggio, Di Paolo e Bucci che vanno anche a referto.

Alla sirena finale grandi sorrisi, soprattutto dopo aver saputo che il Molfetta ha perso. La BCC Basket aggancia così i pugliesi al primo posto e continua a sognare.

BCC Vasto Basket - Naurora Calzature Barletta 93-83 (21-18/39-33/66-56/93-83)

BCC Vasto Basket: Sergio 22, Di Lembo 11, Dipierro 12, Di Tizio 6, Marinaro 18, Ierbs 3, Di Paolo 2, Maggio 1, Marinelli 16, Bucci 2. Coach: Di Salvatore

Naurora Calzature Barletta: De Fazio 4, Degni 22, Gambarota 15, Falcone 6, Chiandetti 8, Sisto 2, Serino 6, Di Napoli 20, Miolla 0, Balducci 0. Coach: Degni