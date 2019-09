Vandali scatenati nella notte si sono accaniti contro la statua di San Giuseppe posta nel presepe in piazza Rossetti. Un episodio increscioso che il fotografo Costanzo D'Angelo ha voluto immortalare con questi scatti in bianco e nero. Lui che ci ha abituato a raccontare la bellezza di questa terra per una volta trasmette sensazioni opposte. Sono quelle di rabbia e sgomento per questo gesto di vandalismo, così come per tutti gli altri che troppo spesso avvengono in ogni parte della città.