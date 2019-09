Anno nuovo, vecchi problemi a Vasto Marina, dove sono cominciati prima di Natale i lavori per la realizzazione del secondo tratto della condotta di scolo delle acque biacnche, dal lido La Bussola fino a Fosso Marino.

Ma il primo tratto non è ancora funzionante, a giudicare dal fatto che nella parte Nord della spiaggia sono di nuovo aperti due scarichi a mare, in funzione per tutto il periodo natalizio, in cui il bel tempo ha spinto tante persone a farsi una passeggiata sulla riviera.

La presenza delle tubature di scarico non è passata inosservata. Stesso discorso per l'ormai annosa perdita dalle fogne di viale Dalmazia.

La strada è costantemente allagata all'altezza degli incroci con via Del Greco e via Paolucci.