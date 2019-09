Fai un saldo nel centro storico. Il consorzio Vasto in centro rilancia lo slogan della stagione degli sconti.

Per far fronte alla crisi che prosciuga le tasche di tante persone, 70 commercianti della città antica hanno deciso di dar vita a "una domenica di apertura straordinaria delle attività commerciali in concomitanza con i saldi, che sono cominciati oggi, e con la festa della Befana", annuncia Marco Corvino, presidente di Vasto in centro.

"Invitiamo i cittadini a farsi una passegiata nel borgo antico e a entrare nei negozi, dove troveranno la merce a prezzi convenienti".