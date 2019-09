Nei giorni scorsi lo aveva già ricordato Tonino Di Santo, detto Il Capitano: "La Pasquetta 2013 sarà dedicata al Cavaliere". Enzo Ronzitti è morto il 18 dicembre, ma i suoi figli Enzo, Giuseppe e Sergio, l'amico di sempre, il Tenore Franco Carlucci e Francesco Roselli proseguiranno la tradizione che va avanti da 66 anni di seguito e invitano tutta la cittadinanza a partecipare. "Lui è sempre con noi - ha detto Roselli - e anche se da lontano sarà contento di cantare insieme ai suoi amici".



La partenza è prevista questa sera da piazza San Pietro alle ore 18.00, il gruppo itinerante girerà strade, locali e abitazioni private intonando canti e musica popolare e sarà accolto con vassoi di dolci natalizi, salumi, formaggi e prodotti tipici.

Anche il gruppo del Golfo Calcio organizza la Pasquetta, prima tappa a Vasto Marina dopo la partita di campionato, appuntamento alle 17 al lungomare Duca degli Abruzzi, poi tutti a Vasto per il ritrovo nella sede della squadra in via Casetta da dove si proseguirà per le vie della città. Un evento che in questo caso si ripete da 25 anni, tra gli organizzatori Nicola D'Attilio, Lillo Molino, Rocco Marinucci e Francesco Orticelli.