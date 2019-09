Riparte domani il campionato di basket dopo la sosta natalizia. Se il Natale ha portato un doppio regalo, con l'arrivo di Marinelli e la vittoria ad Airola, nel giorno dell'Epifania i biancorossi sperano di lasciare agli avversari cenere e carbone per conquistare un prezioso successo. Gli uomini guidati da Sandro Di Salvatore hanno lavorato anche durante le vacanze. Pochi (o zero) eccessi durante le feste e due settimane buone per recuperare da qualche leggero acciacco.

Domani alle 18 al PalaBcc arriva un Barletta in crisi di risultati e con appena 6 punti in classifica. Ma come ripete il tecnico biancorosso prima di ogni gara, in questo campionato non si può sottovalutare nessuna formazione.

Di certo c'è che i biancorossi si presenteranno con la formazione quasi al completo. "Di Lembo ha recuperato dall'infortunio - ha confermato il preparatore Ialacci al termine della seduta di ieri -. Cimini sta lavorando per smaltire la botta al piede e continuare a potenziare il ginocchio".

Ottimi i progressi anche di Matteo Marinelli, che tra un paio di settimane dovrebbe tornare al top delle condizione. Già nella gara di Airola, dopo essere stato lontano dai parquet per un mese, ha mostrato le sue grandi qualità. Quando avrà ritrovato pienamente il ritmo-partita saranno dolori per gli avversari.

Il calendario della 12ª giornata del girone G, con gli scontri Magic Team Benevento - Molfetta e Taranto - San Michele Maddaloni, potrebbe essere favorevole ai biancorossi, pronti a balzare nuovamente in vetta al campionato.