Si chiudono domani, 6 gennaio, le manifestazioni natalizie organizzate dal Comune di San Salvo. In piazza San Vitale si svolgerà "Arriva la Befana", con la partecipazione del cantante e showman Roby Santini.

"Un appuntamento dedicato alle famiglie e in particolare ai bambini -spiega l'assessore Oliviero Faienza -. Per questo invitiamo tutti a partecipare, per chiudere queste feste natalizie all'insegna del divertimento".

Si inizierà alle 16 con musica, spettacolo, animazione e caramelle per i bambini.