Dodicimila visitatori nei primi due eventi. E domani pomeriggio si replica: terzo e ultimo appuntamento col Presepio vivente tra i vicoli di Santa Maria, nel centro di Vasto.

"Le prime due rappresentazioni dell'evento del 26 dicembre e del primo gennaio hanno richiamato oltre 6mila persone a serata, a dimostrazione della validità dell'iniziativa", è il commento del comitato organizzatore. "Come al solito, l'organizzazione consiglia i visitatori che vogliono evitare la fila di giungere un po' più tardi. Si può entrare anche alle 20.

Soddisfatto di come stanno andando le cose il coordinatore fratel Pietro Del Grosso che a nome delle parrocchie e di tutte le associazioni ringrazia i numerosi visitatori che hanno affollato il Presepe.

La manifestazione, patrocinata da Comune, Provincia e Regione, è organizzata dalla costituenda associazione Rappresentazioni ed Eventi Vasto, a cui hanno aderito il Comitato San Gabriele, le parrocchie di Santa Maria Maggiore, San Giuseppe, San Lorenzo, Santa Maria del Sabato Santo; e le associazioni Pagliarelli, San Lorenzo, Confraternita della Sacra Spina, Centro Aggregazione Anziani Michele Zaccardi. Per il servizio d'ordine la Protezione civile".