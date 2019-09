In riferimento all’avviso pubblico del 05 novembre 2012, l’Istituzione dei servizi sociali del Comune di Vasto ripropone, per l’anno 2013, il servizio “Sostegno alle donne svantaggiate”, continuativo rispetto agli anni precedenti, in quanto inserito nel Piano di zona dei servizi sociali del Comune di Vasto 2011/2013.



L’intervento è rivolto alle fasce sociali svantaggiate per contrastare l’esclusione sociale e la povertà di donne in difficoltà attraverso progetti personalizzati di inserimento socio lavorativo. Il progetto ha una duplice valenza: da un lato è finalizzato a soddisfare l’esigenza espressa dalle donne affluite ai servizi sociali e dall’altra la richiesta di assistenza di famiglie del territorio che presentano gravi carichi assistenziali nella gestione di anziani e disabili.



Su un numero di 69 domande esaminate, i primi venti nominativi della graduatoria sono risultati vincitori e idonei ad effettuare un lavoro di cura e di assistenza presso le famiglie del territorio comunale che ne faranno esplicita richiesta. La gestione del servizio è stata affidata ad un’assistente sociale che si occuperà di valutare, definire e individuare le famiglie del territorio che

beneficeranno dell’attivitàlavorativa occasionale di natura accessoria delle donne svantaggiate.



L’assistente sociale effettuerà periodicamente controlli per verificare l’efficacia degli interventi. Il servizio verrà garantito in via continuativa fino al 31 dicembre 2013. La graduatoria relativa all’avviso pubblico del 05 novembre 2012, è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune di Vasto on line sul sito www.Comune.vasto.ch.it ed è affissa nella bacheca della sede dei servizi sociali in in via A. De Gasperi.