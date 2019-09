Secondo appuntamento, venerdì 4 gennaio alle 21.00, della stagione teatrale del Teatro Rossetti di Vasto, con "Il cammino del principe", "Il mercato dei folletti", due poemi di Christina Rossetti, per la regia di Pietro Bontempo, con Corinna Lo Castro e Caterina Misasi. Christina Rossetti è considerata oggi una delle più grandi poetesse inglesi.



Nata il 5 dicembre del 1830 in una casa di artisti, assorbe dal padre, poeta di Vasto, l’amore per l’arte a cui si dedicherà per tutta la vita. Nella pièce le misteriose e rivisitate figure uscite dalla penna di Christina trovano una nuova vita artistica dalla pagina al palcoscenico, evocando, in un’ora di spettacolo e attraverso le voci e i corpi delle attrici protagoniste, scenari fantastici che sposano le emozioni alla narrazione.