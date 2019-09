Il successore di Don Bosco:

Don Pascual Chàvez Villanueva, nono successore di Don Bosco alla guida della congregazione Salesiana, è stato invitato dall'arcivescovo Bruno Forte a parlare ai giovani in occasione dell'assemblea diocesana. In serata, don Chàvez, è stato nella "sua" comunità, quella dei Salesiani di Vasto, dove è stato accolto da un gruppo di educatori dell'Oratorio che hanno avuto l'occasione di dialogare con lui.

Il Rettor Maggiore, dopo aver affascinato i giovani della diocesi raccontando gli episodi significativi della sua vita, tra cui la malattia che ha dovuto affrontare nell'ultimo anno, ha regalato ai giovani vastesi un momento di semplicità. In dono ha ricevuto un dipinto realizzato dal giovane Luca Pontassuglia, raffigurante Maria Ausiliatrice, protettrice dei Salesiani. "E' stato come se oggi in mezzo a noi ci fosse stato proprio Don Bosco", ha detto Mattia, uno degli educatori, al termine dell'incontro.

Intervista di Giuseppe Ritucci - riprese e montaggio di Eduardo D'Addario