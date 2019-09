Chiude Equitalia di Vasto. Come annunciato a fine anno, i tagli imposti dal Governo nazionale per ridurre le spese riguardano anche l'agenzia per la riscossione delle imposte che si trova in via Giulio Cesare.

La scure della spending review torna a colpire il Vastese. Per i problemi seri i contribuenti saranno costretti a rivolgersi agli uffici di Chieti e Lanciano. A Vasto rimarrà solo un punto informativo di Equitalia, aperto il martedì e il giovedì, nella sede dell'Agenzia delle entrate, in via Santa Lucia, di fianco alla caserma Rosati della guardia di finanza.

Ieri mattina gli operai del Comune hanno smontato l'arredamento degli uffici di via Giulio Cesare. "Recuperiamo i mobili per riutilizzarli", spiega Ignazio Rullo, responsabile dell'Ufficio servizi del municipio.