Inizio di anno amaro per 1400 famiglie sansalvesi che si sono viste recapitare le richieste di pagamenti di arretrati della Tarsu. Lunghe code davanti allo sportello di Asso Servizi, la società che gestisce la riscossione dei tributi.

Dopo una delibera del commissario prefettizio (in carica fino allo scorso giugno), sono state effettuate le verifiche sulla tassa dei rifiuti pagata dai cittadini sansalvesi dal 2007 ad oggi. In 1400 casi Asso Servizi ha rilevato incongruenze sui dati catastali dichiarati rispetto a quelli effettivi.

Ecco, quindi, che sono partite le richieste di pagamento di quanto non versato nel corso di questi anni. Tra corrispettivi, interessi e sanzione, i cittadini dovranno sborsare da qualche centinaio fino a 1000-2000 euro. Un inizio di anno amaro, quindi, per tanti cittadini che, come non fosse bastata l'Imu, hanno ricevuto un'altra stangata.

Proteste a non finire, per questi accertamenti che, secondo i cittadini, non tengono conto della differenza tra chi non ha mai pagato la Tarsu e chi invece si trova di fronte ad un errore di conteggio. Per domani è in programma un incontro in Municipio per chiarire la vicenda e dare una risposta ai cittadini che chiedono la sospensione del pagamento.