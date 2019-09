Mantenendo inalterate le tradizioni storiche, anche quest'anno si terrà la Festa della Befana Bianconera organizzata dal Club doc Juventus San Salvo G.Scirea, in programma il 4 gennaio presso la sede "Ristorante il Panfilo" a San Salvo Marina. La festa è per tutti soci e non, per le famiglie e soprattutto per i bambini.



Ci saranno musica, animazione con l'associazione onlus "Sorridere Sempre" e tante tombolate. Durante la serata ci sarà l'estrazione dei premi della lotteria "Befana Bianconera" con il regolare nulla osta dei Monopoli di Stato. Si effettuerà l'estrazione alla presenza di un incaricato del Sindaco.



I biglietti della lotteria (costo Euro 2,00) sono in vendita presso il ristorante il Panfilo a San Salvo Marina, presso la gioielleria Lo Scalino, presso l'agenzia Immobiliare Nuovo Millennio e presso il pub il Peligro.



Per le prenotazioni per la cena presso il ristorante il Panfilo il numero di telefono è il seguente: 0873/803111.