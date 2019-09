Sempre pronti di fronti ad ogni emergenza. Sono i Vigili del Fuoco, che anche nell'anno appena trascorso sono stati impegnati costantemente a servizio dei cittadini. Anche in questi primi giorni del 2013 gli uomini del distaccamento di Vasto hanno assicurato la loro presenza in molteplici situazioni. La chiusura dell'anno solare è anche il momento per fare un bilancio dell'attività operativa del corpo nei 366 giorni trascorsi.

Il 2012 ha visto il cambio della guardia al comando del distaccamento. Nel mese di maggio il Capo reparto esperto Nicola Bozzelli ha preso il posto di Cosimo Colameo, andato in pensione. A lui il compito di guidare i 27 uomini che ruotano su 4 turni. Personale ridotto all'osso, visti i tempi di crisi, ma che comunque non manca mai di assicurare professionalità e competenza.

Se in tutta la provincia di Chieti sono stati circa 7000 gli interventi dei Vigili del Fuoco, quelli effettuati dal distaccamento di via Madonna dell'Asilo, dal 1 gennaio al 31 dicembre 2012, sono stati 1374, così suddivisi:

Incendi - 518

Verifica Statica - Eventi Atmosferici - 251

Apertura porte - 151

Soccorso a persona - 46

Sbloccaggio ascensore - 43

Recupero animali - 43

Incidenti stradali e agricoli - 39

Fuga di gas - 36

Allagamenti - 34

Vari - 213

Il numero assoluto di interventi scende leggermente rispetto ai 1500 del 2011. "Rispetto all'anno precedente il numero degli incendi, specie nella stagione estiva -spiega il capo distaccamento Bozzelli- è stato inferiore, anche se ci sono stati alcuni episodi molto critici". Gli eventi che hanno creato molta apprensione, sono stati quello del Villaggio Siv, l'incendio di fine agosto lungo la Trignina e numerosi episodi in serie che per molti giorni hanno impegnato i pompieri nel territorio di Casalbordino, Villalfonsina e Scerni. Altri due episodi nel corso dell'anno anche nei pressi del centro abitato di Vasto. Lo scorso novembre è stato necessario anche l'intervento dei canadair.

"Fortunatamente quest'anno si è abbassato notevolmente il numero degli interventi per gli allagamenti -spiega Bozzelli-, mentre nello scorso febbraio, dopo le grandi nevicate, siamo stati molto impegnati per le verifiche statiche sugli edifici". Guardando il dettagli degli interventi si nota come i Vigili del fuoco svolgano attività di ogni tipo. "Cerchiamo di essere sempre presenti nelle situazioni di emergenza che riguardano i cittadini". Anche servizi come l'apertura porte (ma solo in casi di reale pericolo o necessità) o il recupero degli animali, in particolare nelle zone di campagna, costituiscono una parte del lavoro. Non mancano poi le attività come esercitazioni, soccorso stradale e prevenzione. A dare manforte, per coprire un territorio molto esteso, ci sono anche i Vigili del Fuoco volontari in servizio a Gissi.

In media ogni giorno dai cancelli di via Madonna dell'Asilo i mezzi escono 4 volte. Spesso a sirene spiegate, attirando l'attenzione dei cittadini e suscitando la curiosità dei bambini, affascinati dai pompieri e dai loro grandi camion. Spesso le scolaresche, nelle loro attività legate all'educazione civica, si recano presso la caserma vastese per conoscere da vicino il lavoro di questi "angeli della città".